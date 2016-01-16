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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 16 января 2016
Аталанта
16.01.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Интер
18'
Д. Мурильо (АГ)
25'
Р. Толой (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Желтая карточка
Л. Чигарини
90'
+3
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Гомес
85'
84'
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Я. Куртич
82'
82'
Желтая карточка
Д. Биабиани
Замена
Д. Беллини
️️️️
А. Конти
74'
70'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Теллес
62'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
58'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Гуарин
53'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Г. Монакелло
51'
44'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Желтая карточка
А. Гомес
40'
36'
Желтая карточка
С. Йоветич
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Толой
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Мурильо
18'
Желтая карточка
Р. Толой
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
34
Антон Крешич
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-3-2-2
57
Спортиелло
13
Конти
3
Черубин
2
Толой
3
Драме
15
де Рон
5
Масиелло
8
Чигарини
27
Куртич
10
Гомес
9
Монакелло
4-2-1-1-3
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
13
Теллес
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
22
Льяич
14
Биабиани
9
Йоветич
9
Икарди
13
Конти
6
Беллини
6
Беллини
13
Конти
10
Гомес
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Гомес
27
Куртич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
27
Куртич
13
Гуарин
14
Перишич
14
Перишич
13
Гуарин
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
Остались в запасе
Аталанта
Интер
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
34
Антон Крешич
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
34
Антон Крешич
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аталанта - Интер
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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