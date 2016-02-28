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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Аталанта
Карпи - Аталанта: обзор матча 28 февраля 2016
Карпи
28.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
74'
С. Верди (П)
52'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Аталанта
90'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Ф. Поли
89'
87'
Замена
С. Гакпе
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Р. Гальоло
78'
76'
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Верди
74'
72'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Чигарини
Замена
М. Манкозу
️️️️
К. Ласанья
69'
67'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Пинилья
Замена
С. Верди
️️️️
А. Ди Гаудио
63'
52'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
М. Д'Алессандро
Замена
Л. Паскиути
️️️️
Р. Мартиньо
43'
Желтая карточка
Л. Лолло
26'
13'
Желтая карточка
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-4-2
27
Белец
5
Поли
6
Романьоли
5
Гальоло
3
Летизия
23
Ди Гаудио
20
Лолло
29
Мартиньо
8
Бьянко
10
Мбакогу
15
Ласанья
4-1-2-2-1
57
Спортиелло
5
Масиелло
29
Палетта
3
Драме
6
Беллини
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
23
Диаманти
51
Пинилья
29
Мартиньо
19
Паскиути
19
Паскиути
29
Мартиньо
23
Ди Гаудио
90
Верди
90
Верди
23
Ди Гаудио
15
Ласанья
25
Манкозу
25
Манкозу
15
Ласанья
8
Чигарини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
8
Чигарини
51
Пинилья
22
Боррьелло
22
Боррьелло
51
Пинилья
23
Диаманти
6
Гакпе
6
Гакпе
23
Диаманти
Остались в запасе
Карпи
Аталанта
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Карпи - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Сандро Кабасси
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