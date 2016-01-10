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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 10 января 2016
Аталанта
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
79'
Б. Джемаили
81'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
90'
86'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Я. Куртич
83'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
Д. Беллини
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Лаксальт
79'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
Т. Ринкон
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
71'
69'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Г. Палетта
51'
45'
Замена
Д. Капель
️️️️
Сусо
25'
Желтая карточка
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
95
Роберто Раньери
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
28
Бривио
2
Толой
29
Палетта
6
Беллини
8
Чигарини
27
Куртич
33
Грасси
77
Д'Алессандро
10
Гомес
19
Денис
3-2-3-1-1
1
Перин
4
Иццо
8
Бурдиссо
6
Муньос
14
Ансальди
93
Лаксальт
77
Тахцидис
30
Ригони
8
Ринкон
10
Сусо
30
Паволетти
6
Беллини
9
Монакелло
9
Монакелло
6
Беллини
27
Куртич
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
27
Куртич
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
10
Сусо
17
Капель
17
Капель
10
Сусо
30
Ригони
21
Джемаили
21
Джемаили
30
Ригони
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
95
Роберто Раньери
ЦП
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
95
Роберто Раньери
ЦП
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Атлети Адзурри
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