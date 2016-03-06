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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 06 марта 2016
Аталанта
06.03.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
24'
А. Барцальи
86'
М. Лемина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
89'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
Р. Толой
86'
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Лемина
Пас отдал
М. Манджукич
81'
Замена
А. Сандро
️️️️
Р. Перейра
81'
Желтая карточка
К. Маркизио
Замена
А. Диаманти
️️️️
Л. Чигарини
76'
68'
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Хедира
Замена
К. Раймонди
️️️️
Г. Монакелло
66'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Конти
55'
Желтая карточка
Г. Палетта
51'
44'
Желтая карточка
П. Погба
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Барцальи
Пас отдал
М. Манджукич
Желтая карточка
Л. Чигарини
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-3-2-2
57
Спортиелло
29
Палетта
13
Конти
3
Драме
5
Масиелло
15
де Рон
2
Толой
8
Чигарини
27
Куртич
22
Боррьелло
9
Монакелло
4-3-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Эвра
8
Погба
10
Маркизио
28
Хедира
37
Перейра
21
Дибала
9
Манджукич
13
Конти
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
13
Конти
9
Монакелло
77
Раймонди
77
Раймонди
9
Монакелло
8
Чигарини
23
Диаманти
23
Диаманти
8
Чигарини
37
Перейра
26
Сандро
26
Сандро
37
Перейра
28
Хедира
99
Лемина
99
Лемина
28
Хедира
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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