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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 10 апреля 2016
Торино
10.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
35'
Б. Перес
46'
М. Лопес
82'
Л. Чигарини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
90'
+1
Вторая желтая
М. де Рон
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Чигарини
Желтая карточка
Б. Перес
81'
Желтая карточка
Д. Базелли
77'
75'
Желтая карточка
А. Масиелло
74'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Гомес
74'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Белотти
73'
69'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Я. Куртич
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
Пас отдал
Б. Перес
46'
45'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Конти
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Аква
45'
42'
Желтая карточка
М. де Рон
ГОЛ! 1:0!
Б. Перес
Пас отдал
А. Аква
35'
24'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
24
Моретти
83
Бово
15
Глик
5
Вивес
10
Оби
18
Аква
33
Перес
11
Белотти
11
Лопес
3-3-2-2
57
Спортиелло
29
Палетта
13
Конти
3
Драме
2
Стендардо
15
де Рон
5
Масиелло
27
Куртич
8
Чигарини
10
Гомес
51
Пинилья
18
Аква
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Аква
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
11
Белотти
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Белотти
13
Конти
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
13
Конти
10
Гомес
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Гомес
27
Куртич
6
Гакпе
6
Гакпе
27
Куртич
Остались в запасе
Торино
Аталанта
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Торино - Аталанта
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Стадио Олимпико
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