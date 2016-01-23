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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Аталанта
Фрозиноне - Аталанта: обзор матча 23 января 2016
Фрозиноне
23.01.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Аталанта
90'
+2
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Гомес
Замена
О. Крагль
️️️️
Р. Чибса
87'
78'
Замена
А. Конти
️️️️
К. Раймонди
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Чиофани
77'
74'
Замена
Х. Денис
️️️️
Г. Монакелло
Замена
Д. Соддимо
️️️️
Л. Паганини
64'
Желтая карточка
А. Айети
43'
41'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
М. Гори
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Бланчард
20
Павлович
15
Айети
31
Киофани
13
Чибса
23
Саммарко
5
Гори
18
Дионизи
9
Чиофани
7
Паганини
3-3-2-2
57
Спортиелло
5
Масиелло
3
Черубин
3
Драме
77
Раймонди
15
де Рон
2
Толой
8
Мильяччо
27
Куртич
10
Гомес
9
Монакелло
7
Паганини
10
Соддимо
10
Соддимо
7
Паганини
13
Чибса
69
Крагль
69
Крагль
13
Чибса
9
Чиофани
9
Лонго
9
Лонго
9
Чиофани
77
Раймонди
13
Конти
13
Конти
77
Раймонди
10
Гомес
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Гомес
9
Монакелло
19
Денис
19
Денис
9
Монакелло
Остались в запасе
Фрозиноне
Аталанта
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фрозиноне - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Матуза
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