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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 20 декабря 2015
Аталанта
20.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
54'
А. Гомес
51'
М. Гамшик (П)
62'
Г. Игуаин
85'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
90'
+1
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
Красная карточка
Г. Палетта
90'
89'
Замена
К. Маджо
️️️️
Г. Игуаин
85'
ГОЛ! 1:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Чигарини
80'
Замена
А. Масиелло
️️️️
К. Раймонди
79'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. де Рон
78'
74'
Вторая желтая
Жоржиньо
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
72'
Желтая карточка
Жоржиньо
66'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
Замена
К. Раймонди
️️️️
Д. Беллини
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
Х. Денис
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гамшик
42'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-2
30
Басси
6
Беллини
29
Палетта
2
Стендардо
28
Бривио
15
де Рон
33
Грасси
10
Моралес
8
Чигарини
19
Денис
10
Гомес
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
15
де Рон
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
15
де Рон
Раймонди
5
Масиелло
5
Масиелло
Раймонди
6
Беллини
77
Раймонди
77
Раймонди
6
Беллини
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
9
Игуаин
11
Маджо
11
Маджо
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 20:55)
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