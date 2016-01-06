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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 06 января 2016
Удинезе
06.01.2016, среда, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
23'
С. Теро
45+2'
С. Перица
75'
М. Д'Алессандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
90'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Сапата
88'
Замена
Д. Сапата
️️️️
С. Перица
83'
Замена
А. Аднан
️️️️
Эденилсон
79'
79'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Конти
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Д'Алессандро
Замена
М. Итурра
️️️️
Б. Фернандеш
72'
Желтая карточка
С. Видмер
68'
65'
Желтая карточка
Л. Чигарини
63'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
А. Грасси
Желтая карточка
Фелипе
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Перица
Пас отдал
Б. Фернандеш
45'
+2
38'
Желтая карточка
М. де Рон
31'
Замена
Д. Бривио
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
96
Маттео Гасперони
ЦП
95
Роберто Раньери
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
27
Фелипе
5
Данило
4
Пирис
88
Эденилсон
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
18
Перица
77
Теро
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
13
Конти
3
Черубин
3
Драме
2
Толой
15
де Рон
33
Грасси
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
19
Денис
10
Гомес
88
Эденилсон
6
Аднан
6
Аднан
88
Эденилсон
8
Фернандеш
16
Итурра
16
Итурра
8
Фернандеш
18
Перица
91
Сапата
91
Сапата
18
Перица
33
Грасси
9
Монакелло
9
Монакелло
33
Грасси
3
Драме
28
Бривио
28
Бривио
3
Драме
13
Конти
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
13
Конти
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
96
Маттео Гасперони
ЦП
95
Роберто Раньери
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
8
Гильерме
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
96
Маттео Гасперони
ЦП
95
Роберто Раньери
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Удинезе - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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