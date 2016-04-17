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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 17 апреля 2016
Аталанта
17.04.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 3
Завершен
Рома
33'
М. Д'Алессандро
37'
М. Боррьелло
50'
М. Боррьелло
23'
Л. Динь
27'
Р. Наингголан
85'
Ф. Тотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
+4
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+4
Замена
Д. Бривио
️️️️
А. Гомес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
К. Раймонди
90'
85'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Тотти
Пас отдал
А. Флоренци
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Боррьелло
84'
78'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Де Росси
Замена
К. Раймонди
️️️️
М. Д'Алессандро
75'
67'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
Д. Мильяччо
56'
54'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Жуканович
Желтая карточка
М. Боррьелло
52'
ГОЛ! 3:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Гомес
50'
ГОЛ! 2:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Гомес
37'
35'
Желтая карточка
Э. Жуканович
33'
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Динь
ГОЛ! 1:2!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
М. Боррьелло
33'
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Салах
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Динь
Пас отдал
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-3-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
29
Палетта
3
Драме
5
Масиелло
8
Фройлер
27
Куртич
8
Мильяччо
77
Д'Алессандро
10
Гомес
22
Боррьелло
3-2-2-1-2
13
Щесны
87
Жуканович
44
Манолас
22
Рюдигер
24
Флоренци
12
Динь
44
Наингголан
16
Де Росси
10
Салах
8
Перотти
10
Джеко
10
Гомес
28
Бривио
28
Бривио
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Раймонди
77
Раймонди
77
Д'Алессандро
22
Боррьелло
51
Пинилья
51
Пинилья
22
Боррьелло
12
Динь
33
Эмерсон
33
Эмерсон
12
Динь
87
Жуканович
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
87
Жуканович
16
Де Росси
10
Тотти
10
Тотти
16
Де Росси
Остались в запасе
Аталанта
Рома
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Рома
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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