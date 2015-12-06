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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Палермо
Аталанта - Палермо: обзор матча 06 декабря 2015
Аталанта
06.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
18'
Х. Денис
26'
Н. Черубин
80'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Палермо
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
М. Моралес
84'
ГОЛ! 3:0!
М. де Рон
80'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Я. Куртич
76'
Красная карточка
Д. Мильяччо
76'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
72'
68'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
65'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
М. Яяло
64'
Желтая карточка
М. Яяло
56'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
О. Хильемарк
53'
Замена
М. Морганелла
️️️️
С. Анджелкович
50'
Желтая карточка
С. Анджелкович
Желтая карточка
Я. Куртич
42'
ГОЛ! 2:0!
Н. Черубин
Пас отдал
А. Гомес
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. де Рон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
95
Роберто Раньери
ЦП
96
Маттео Гасперони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
25
Оузем Феркики
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Матеус Кассини
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
28
Бривио
3
Черубин
29
Палетта
77
Раймонди
15
де Рон
8
Чигарини
27
Куртич
10
Моралес
10
Гомес
19
Денис
3-1-4-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
18
Гольданига
21
Гонсалес
16
Бругман
18
Чочев
7
Хильемарк
33
Лазаар
18
Яяло
19
Джилардино
7
Трайковски
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
10
Моралес
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
10
Моралес
27
Куртич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
27
Куртич
18
Яяло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
18
Яяло
4
Анджелкович
89
Морганелла
89
Морганелла
4
Анджелкович
7
Хильемарк
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Хильемарк
Остались в запасе
Аталанта
Палермо
95
Роберто Раньери
ЦП
96
Маттео Гасперони
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
9
Матеус Кассини
ЦФ
25
Оузем Феркики
ЦП
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
95
Роберто Раньери
ЦП
96
Маттео Гасперони
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
25
Оузем Феркики
ЦП
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Аталанта - Палермо
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Атлети Адзурри
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