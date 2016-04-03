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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 03 апреля 2016
Аталанта
03.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Милан
44'
М. Пинилья
62'
А. Гомес
4'
Л. Адриано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
90'
+3
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Диаманти
82'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
М. де Рон
78'
77'
Замена
А. Поли
️️️️
А. Бертолаччи
67'
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Де Шильо
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
М. де Рон
62'
58'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Л. Чигарини
55'
49'
Желтая карточка
К. Сапата
45'
+2
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:1!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Масиелло
44'
31'
Желтая карточка
М. Де Шильо
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Палетта
3
Драме
5
Масиелло
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
23
Диаманти
10
Гомес
51
Пинилья
3-2-3-2
1
Доннарумма
13
Антонелли
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
22
Де Шильо
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
4
Адриано
70
Бакка
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
23
Диаманти
77
Раймонди
77
Раймонди
23
Диаманти
15
де Рон
8
Мильяччо
8
Мильяччо
15
де Рон
91
Бертолаччи
15
Поли
15
Поли
91
Бертолаччи
22
Де Шильо
7
Менез
7
Менез
22
Де Шильо
4
Адриано
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Адриано
Остались в запасе
Аталанта
Милан
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD (в повторе, 18:25)
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