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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Аталанта
Верона - Аталанта: обзор матча 03 февраля 2016
Верона
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
42'
Л. Силигарди
84'
Д. Паццини
30'
А. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Аталанта
90'
+1
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
Пас отдал
П. Вшолек
84'
83'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
82'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Хуанито
️️️️
А. Ионицэ
78'
77'
Замена
Д. Бривио
️️️️
А. Гомес
Замена
Жилберто
️️️️
М. Альбертацци
68'
68'
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Конти
54'
Вторая желтая
Б. Драме
Желтая карточка
А. Ионицэ
45'
+1
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Л. Силигарди
45'
43'
Желтая карточка
М. де Рон
ГОЛ! 1:1!
Л. Силигарди
Пас отдал
П. Вшолек
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Конти
20'
Желтая карточка
Б. Драме
Желтая карточка
М. Альбертацци
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-1-1-3
95
Голлини
5
Пизано
22
Хеландер
4
Марроне
6
Альбертацци
18
Морас
17
Ионицэ
22
Вшолек
11
Паццини
18
Тони
26
Силигарди
3-3-1-1-2
57
Спортиелло
13
Конти
5
Масиелло
3
Черубин
3
Драме
15
де Рон
2
Толой
8
Мильяччо
23
Диаманти
10
Гомес
22
Боррьелло
6
Альбертацци
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Альбертацци
26
Силигарди
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
26
Силигарди
17
Ионицэ
21
Хуанито
21
Хуанито
17
Ионицэ
10
Гомес
28
Бривио
28
Бривио
10
Гомес
13
Конти
77
Раймонди
77
Раймонди
13
Конти
22
Боррьелло
51
Пинилья
51
Пинилья
22
Боррьелло
Остались в запасе
Верона
Аталанта
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Верона - Аталанта
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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