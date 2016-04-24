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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 24 апреля 2016
Аталанта
24.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
55'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
86'
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
Я. Куртич
86'
Замена
А. Конти
️️️️
А. Диаманти
83'
Красная карточка
А. Гомес
75'
72'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
66'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
55'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
55'
Замена
Н. Черубин
️️️️
Г. Стендардо
37'
Желтая карточка
Г. Стендардо
32'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Г. Палетта
29'
Желтая карточка
Г. Палетта
20'
17'
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
28
Бривио
5
Масиелло
29
Палетта
2
Толой
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
23
Диаманти
10
Гомес
22
Боррьелло
4-1-3-2
1
Биццарри
18
Гобби
5
Гамберини
2
Сполли
29
Каччиаторе
16
Радованович
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
23
Диаманти
13
Конти
13
Конти
23
Диаманти
29
Палетта
2
Стендардо
2
Стендардо
29
Палетта
Стендардо
3
Черубин
3
Черубин
Стендардо
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Борис Радунович
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Аталанта - Кьево
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Атлети Адзурри
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