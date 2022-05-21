Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барыш Ярдымджи - статистика

Завершил карьеру
14 августа 1992 (34)
#26 | Защитник
176 см | 70 кг
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бешикташ
1 : 1
21.05.2022
Коньяспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
3 : 1
15.05.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
3 : 2
09.05.2022
Коньяспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
1 : 2
30.04.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
4 : 1
17.04.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
3 : 0
03.04.2022
Гезтепе
76' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 1
20.03.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
2 : 3
13.03.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 0
05.03.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 1
27.02.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
22.02.2022
Коньяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
4 : 4
18.02.2022
Касымпаша
81' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
2 : 1
13.02.2022
Коньяспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
1 : 0
04.02.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Алтай
0 : 1
23.01.2022
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
0 : 1
09.01.2022
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
1 : 0
27.12.2021
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
1 : 3
22.12.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 4
11.12.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
3 : 2
28.11.2021
Коньяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
2 : 1
30.10.2021
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
2 : 0
23.10.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
1 : 0
17.10.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 1
02.10.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Касымпаша
2 : 2
27.09.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
2 : 2
23.09.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 0
19.09.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
3 : 1
11.09.2021
Алтай
87' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
2 : 1
22.08.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 1
16.08.2021
Коньяспор
Был в запасе
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+