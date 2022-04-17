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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Газиантеп
Коньяспор - Газиантеп: обзор матча 17 апреля 2022
Коньяспор
17.04.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Газиантеп
32'
Э. Чекичи
43'
А. Хассан
56'
А. Хаджиахметович
90+4'
К. Михаляк
87'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Газиантеп
ГОЛ! 4:1!
К. Михаляк
90'
+4
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Демир
Пас отдал
М. Джихан
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Демирбаг
87'
Замена
A. Koc
️️️️
Гильерме
87'
85'
Желтая карточка
С. Кициу
81'
Замена
Л. Станковски
️️️️
Ф. Соялп
Желтая карточка
Н. Скубич
79'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
76'
75'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Ветрих
67'
Замена
М. Джихан
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
С. Цикалеши
️️️️
З. Битики
65'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
65'
61'
Желтая карточка
С. Колкер
ГОЛ! 3:0!
А. Хаджиахметович
Пас отдал
С. Дикмен
56'
46'
Замена
О. Джейлан
️️️️
Х. Пехливан
ГОЛ! 2:0!
А. Хассан
Пас отдал
К. Михаляк
43'
39'
Красная карточка
Д. Эрдоган
ГОЛ! 1:0!
Э. Чекичи
Пас отдал
З. Битики
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
3-2-1-4
23
Сехич
12
Гильерме
42
Бартакжи
89
Скубич
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
4
Демирбаг
19
Хассан
8
Чекичи
77
Михаляк
4-4-2
19
Гювенк
14
Тошка
70
Кициу
11
Пехливан
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
4
Ветрих
8
Соялп
9
Демир
25
Фигейредо
12
Гильерме
35
35
12
Гильерме
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
4
Демирбаг
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Демирбаг
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
11
Битики
17
Цикалеши
17
Цикалеши
11
Битики
11
Пехливан
77
Джейлан
77
Джейлан
11
Пехливан
4
Ветрих
21
Меркель
21
Меркель
4
Ветрих
8
Соялп
10
Станковски
10
Станковски
8
Соялп
25
Фигейредо
11
Джихан
11
Джихан
25
Фигейредо
Остались в запасе
Коньяспор
Газиантеп
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Газиантеп
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Конья
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