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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 22 февраля 2022
Истанбул Башакшехир
22.02.2022, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
49'
Ф. Гульбрандсен
63'
М. Чагыран (АГ)
37'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
С. Гюрлер
90'
Замена
E. Çolak
️️️️
Д. Алексич
90'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
90'
Замена
A. Çiçek
️️️️
Н. Шадли
77'
76'
Замена
А. Хассан
️️️️
Н. Скубич
76'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
С. Дикмен
68'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
К. Михаляк
68'
Замена
А. Рахманович
️️️️
P. Mpoku
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Чагыран
63'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
О. Али Саинер
49'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
З. Битики
Пас отдал
С. Дикмен
Замена
А. Епуряну
️️️️
Ю. Ндайшими
24'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
18'
10'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
3-1-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
33
Али Калдырым
9
Алексич
38
Чигерчи
55
Ндайшими
7
Гюрлер
89
Шадли
19
Озкан
42
Саинер
8
Гульбрандсен
2-2-1-5
23
Сехич
89
Скубич
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
4
Демирбаг
6
Чагыран
77
Михаляк
40
17
Цикалеши
55
Ндайшими
24
Епуряну
24
Епуряну
55
Ндайшими
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
7
Гюрлер
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
7
Гюрлер
89
Шадли
99
99
89
Шадли
9
Алексич
96
96
9
Алексич
40
11
Рахманович
11
Рахманович
40
6
Дикмен
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
6
Дикмен
77
Михаляк
8
Чекичи
8
Чекичи
77
Михаляк
89
Скубич
19
Хассан
19
Хассан
89
Скубич
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
28
Равиль Тагир
ЦЗ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
54
Erten Ersu
ВР
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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