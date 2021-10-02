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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Аланьяспор
Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 02 октября 2021
Коньяспор
02.10.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
87'
Гильерме
49'
Ф. Аксой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Аланьяспор
Желтая карточка
С. Гюрлер
90'
+4
90'
+3
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Акбаба
ГОЛ! 1:1!
Гильерме
87'
84'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
84'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
82'
80'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Давидсон
74'
Желтая карточка
К. Борха
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
63'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аксой
Пас отдал
Э. Акбаба
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
46'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
46'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
27'
14'
Желтая карточка
Н. Милунович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
89
Скубич
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Джалик
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
11
Битики
19
Хассан
8
Чекичи
4-4-2
1
Киринтили
19
Милунович
24
15
Авазим
26
Борха
20
Гюнеш
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Аксой
18
Дьедиу
7
Караджа
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
11
Давидсон
21
Кандеяш
21
Кандеяш
11
Давидсон
8
Акбаба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Акбаба
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
Остались в запасе
Коньяспор
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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