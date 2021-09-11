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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Алтай
Коньяспор - Алтай: обзор матча 11 сентября 2021
Коньяспор
11.09.2021, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Алтай
7'
С. Дикмен
20'
А. Бартакжи
83'
А. Рахманович
90+2'
А. Райан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Алтай
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Райан
Пас отдал
С. Пиньярес
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
87'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
З. Битики
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Рахманович
Пас отдал
А. Хассан
83'
Желтая карточка
А. Рахманович
79'
78'
Желтая карточка
С. Пиньярес
76'
Замена
M. Paixão
️️️️
Д. Бамба
Желтая карточка
З. Битики
72'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
70'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
62'
Замена
К. Михаляк
️️️️
С. Гюрлер
62'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
58'
46'
Замена
E. Björkander
️️️️
Л. Каппел
46'
Замена
E. Erdogan
️️️️
İ. Öztürk
46'
Замена
А. Райан
️️️️
M. Rodríguez
20'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 2:0!
А. Бартакжи
Пас отдал
Гильерме
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Дикмен
Пас отдал
С. Цикалеши
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
13
Мурат Акча
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
11
Битики
17
Цикалеши
8
Чекичи
3-5-2
1
Лиш
38
22
Надери
90
Карайел
71
Бийого Поко
7
Каппел
19
Пиньярес
65
23
Тиам
99
Бамба
13
Акча
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
11
Битики
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
11
Битики
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
7
Гюрлер
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Гюрлер
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
7
Каппел
4
4
7
Каппел
99
Бамба
19
19
99
Бамба
38
30
30
38
65
29
Райан
29
Райан
65
Остались в запасе
Коньяспор
Алтай
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Коньяспор - Алтай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Конья
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