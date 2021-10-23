Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Кайсериспор
Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 23 октября 2021
Коньяспор
23.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
8'
С. Гюрлер
45+1'
А. Хаджиахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
88'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Д. Аттама
84'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Я. Субаши
Замена
С. Дикмен
️️️️
О. Улджын
80'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
80'
74'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Гавранович
74'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
Замена
К. Михаляк
️️️️
С. Гюрлер
73'
68'
Желтая карточка
Б. Менса
Желтая карточка
О. Улджын
67'
59'
Желтая карточка
М. Хосейни
Желтая карточка
А. Джалик
58'
55'
Желтая карточка
Д. Коловециос
46'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Узодимма
ГОЛ! 2:0!
А. Хаджиахметович
Пас отдал
Н. Скубич
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
Пас отдал
Э. Чекичи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Кайсериспор
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Дженк Генен
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-3-1-1
23
Сехич
89
Скубич
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Джалик
7
Гюрлер
35
Улджын
8
Хаджиахметович
11
Битики
8
Чекичи
3-4-3
1
4
Коловециос
5
Хосейни
3
Субаши
6
Булут
19
Узодимма
43
Менса
9
Тиам
3
Аттама
17
Бассан
19
Гавранович
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
35
Улджын
6
Дикмен
6
Дикмен
35
Улджын
7
Гюрлер
77
Михаляк
77
Михаляк
7
Гюрлер
3
Субаши
20
Кардозу
20
Кардозу
3
Субаши
19
Узодимма
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
19
Узодимма
19
Гавранович
25
Саздаги
25
Саздаги
19
Гавранович
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
3
Аттама
9
Пектемек
9
Пектемек
3
Аттама
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Кайсериспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+