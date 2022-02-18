Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Касымпаша
Коньяспор - Касымпаша: обзор матча 18 февраля 2022
Коньяспор
18.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
4 : 4
Завершен
Касымпаша
28'
Амилтон
40'
А. Рахманович
52'
С. Дикмен
90+10'
С. Цикалеши (П)
7'
М. Бен Уанес
46'
Х. Хайрадинович
60'
У. Бозок (П)
90+1'
А. Мабиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Касымпаша
ГОЛ с пенальти! 4:4!
С. Цикалеши
90'
+10
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
А. Мабиль
Пас отдал
М. Травник
90'
Желтая карточка
Р. Донк
89'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Бен Уанес
87'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Замена
Э. Чекичи
️️️️
С. Дикмен
82'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
81'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
81'
79'
Желтая карточка
М. Травник
74'
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
74'
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Фалл
70'
Желтая карточка
М. Фалл
Замена
P. Mpoku
️️️️
З. Битики
66'
Замена
К. Михаляк
️️️️
А. Рахманович
66'
65'
Желтая карточка
М. Бен Уанес
64'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
У. Бозок
Желтая карточка
И. Сехич
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
У. Бозок
ГОЛ! 3:2!
С. Дикмен
52'
46'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хайрадинович
Пас отдал
М. Бен Уанес
46'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
Р. Абид
ГОЛ! 2:1!
А. Рахманович
Пас отдал
А. Хассан
40'
Желтая карточка
А. Бартакжи
36'
ГОЛ! 1:1!
Амилтон
Пас отдал
А. Хассан
28'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Бен Уанес
Пас отдал
У. Бозок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-2-2-3
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
19
Хассан
23
Амилтон
4
Демирбаг
4-1-1-4
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Спайич
12
Бен Уанес
4
Донк
34
Хасполат
9
Эйссерик
17
Бозок
7
Фалл
14
Абид
17
Эльмали
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
6
Дикмен
8
Чекичи
8
Чекичи
6
Дикмен
11
Рахманович
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Рахманович
11
Битики
40
40
11
Битики
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
14
Абид
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
14
Абид
7
Фалл
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Фалл
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
12
Бен Уанес
17
Энгин
17
Энгин
12
Бен Уанес
17
Бозок
11
Мюлека
11
Мюлека
17
Бозок
Остались в запасе
Коньяспор
Касымпаша
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Коньяспор - Касымпаша
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Касымпаша
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+