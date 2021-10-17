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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 17 октября 2021
Галатасарай
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
4'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Коньяспор
90'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
Э. Чекичи
90'
Замена
А. Карадемир
️️️️
Н. Скубич
Замена
М. Дианье
️️️️
М. Мохамед
87'
Желтая карточка
Э. Килинк
84'
80'
Замена
С. Дикмен
️️️️
О. Улджын
74'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
Желтая карточка
Р. Бабел
67'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Х. Дервисоглу
61'
Замена
Р. Бабел
️️️️
О. Морутан
61'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
61'
53'
Желтая карточка
З. Битики
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Т. Антальялы
46'
Желтая карточка
Т. Антальялы
9'
7'
Желтая карточка
И. Сехич
ГОЛ! 1:0!
М. Мохамед
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
2
Йедлин
25
Нельссон
33
Озтюрк
14
Антальялы
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
42
Мохамед
4-3-2-1
23
Сехич
6
Джалик
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
35
Улджын
11
Рахманович
11
Битики
8
Чекичи
14
Антальялы
12
Ассунсао
12
Ассунсао
14
Антальялы
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
80
Морутан
8
Бабел
8
Бабел
80
Морутан
42
Мохамед
45
Дианье
45
Дианье
42
Мохамед
28
Дервисоглу
11
Килинк
11
Килинк
28
Дервисоглу
35
Улджын
6
Дикмен
6
Дикмен
35
Улджын
8
Чекичи
4
Демирбаг
4
Демирбаг
8
Чекичи
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
89
Скубич
88
Карадемир
88
Карадемир
89
Скубич
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
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