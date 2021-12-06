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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Йени Малатьяспор
Коньяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 06 декабря 2021
Коньяспор
06.12.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Йени Малатьяспор
90'
+4
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
Р. Абид
90'
+2
Желтая карточка
К. Хафез
90'
+1
Замена
H. Osman
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
К. Михаляк
️️️️
Н. Скубич
86'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
61'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
61'
Желтая карточка
С. Дикмен
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
11
Битики
17
Цикалеши
8
Чекичи
2-2-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
14
Маллан
22
Ндонг
8
Шуиар
26
5
Чифтпинар
7
14
Абид
13
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
89
Скубич
77
Михаляк
77
Михаляк
89
Скубич
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
14
Абид
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
14
Абид
7
19
19
7
Остались в запасе
Коньяспор
Йени Малатьяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Коньяспор - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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