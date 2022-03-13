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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Коньяспор
Кайсериспор - Коньяспор: обзор матча 13 марта 2022
Кайсериспор
13.03.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Коньяспор
7'
А. Пармак
14'
М. Гавранович
41'
Гильерме (П)
52'
С. Цикалеши
62'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Коньяспор
90'
+3
Желтая карточка
О. Улджын
90'
+2
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Хаджиахметович
90'
+2
Замена
О. Улджын
️️️️
З. Битики
84'
Желтая карточка
Н. Скубич
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Л. Кароль
84'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Д. Аттама
84'
78'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Амилтон
Замена
И. Парлак
️️️️
А. Пармак
69'
62'
ГОЛ! 2:3!
С. Цикалеши
Пас отдал
Э. Чекичи
60'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
Замена
Э. Бассан
️️️️
К. Манэ
58'
Замена
И. Акдаг
️️️️
М. Пектемек
57'
52'
ГОЛ! 2:2!
С. Цикалеши
Желтая карточка
М. Хосейни
49'
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Гильерме
32'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Желтая карточка
Д. Аттама
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Булут
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Пармак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
23
Амилтон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
3-2-1-4
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
15
6
Булут
6
Пармак
20
Кардозу
3
Аттама
19
Гавранович
9
Пектемек
20
Карлос Манэ
3-2-2-3
23
Сехич
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
11
Битики
4
Демирбаг
17
Цикалеши
23
Амилтон
3
Аттама
25
Саздаги
25
Саздаги
3
Аттама
23
Кароль
28
Дживелек
28
Дживелек
23
Кароль
9
Пектемек
12
Акдаг
12
Акдаг
9
Пектемек
20
Карлос Манэ
17
Бассан
17
Бассан
20
Карлос Манэ
6
Пармак
23
Парлак
23
Парлак
6
Пармак
11
Битики
35
Улджын
35
Улджын
11
Битики
23
Амилтон
77
Михаляк
77
Михаляк
23
Амилтон
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
8
Хаджиахметович
5
Язгили
5
Язгили
8
Хаджиахметович
Остались в запасе
Кайсериспор
Коньяспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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