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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 13 февраля 2022
Трабзонспор
13.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
13'
Э. Вишча
67'
Э. Вишча
83'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
83'
ГОЛ! 2:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
А. Хаджиахметович
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Нвакаеме
83'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
А. Омюр
83'
80'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
73'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
Замена
М. Гамшик
️️️️
Т. Бакасетас
71'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Э. Вишча
71'
70'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Нвакаеме
67'
64'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
64'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
63'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
62'
54'
Желтая карточка
А. Бартакжи
21'
Желтая карточка
С. Дикмен
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
Пас отдал
А. Корнелиус
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
3-3-2-2
1
Чакир
27
Пухач
14
Уго
4
Денсвил
33
Омюр
6
Сиопис
24
Токез
9
Бакасетас
10
Вишча
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
3-2-2-3
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
11
Битики
4
Демирбаг
19
Хассан
77
Михаляк
33
Омюр
3
Эздемир
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
10
Эрдоган
10
Эрдоган
10
Вишча
9
Бакасетас
17
Гамшик
17
Гамшик
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
17
Куасси
17
Куасси
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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