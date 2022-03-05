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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Галатасарай
Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 05 марта 2022
Коньяспор
05.03.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
8'
А. Хассан
20'
А. Рахманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Галатасарай
Замена
М. Чагыран
️️️️
З. Битики
90'
+2
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
90'
+2
80'
Замена
О. Морутан
️️️️
Э. Килинк
Замена
P. Mpoku
️️️️
А. Рахманович
79'
73'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
72'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Амилтон
72'
59'
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Чикелдэу
59'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
С. Боэ
59'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Э. Пульгар
ГОЛ! 2:0!
А. Рахманович
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
З. Битики
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
3-2-2-3
23
Сехич
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
23
Амилтон
4
Демирбаг
19
Хассан
4-1-2-1-2
1
Пенья
23
Боэ
23
Маркао
25
Нельссон
15
ван Анхолт
5
Пульгар
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
11
Килинк
18
Гомис
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
11
Битики
6
Чагыран
6
Чагыран
11
Битики
11
Рахманович
40
40
11
Рахманович
23
Амилтон
77
Михаляк
77
Михаляк
23
Амилтон
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
23
Боэ
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
23
Боэ
5
Пульгар
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Пульгар
11
Килинк
80
Морутан
80
Морутан
11
Килинк
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
20
Чикелдэу
8
Бабел
8
Бабел
20
Чикелдэу
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
54
Erten Ersu
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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