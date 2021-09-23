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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Трабзонспор
Коньяспор - Трабзонспор: обзор матча 23 сентября 2021
Коньяспор
23.09.2021, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
20'
Э. Чекичи
46'
Э. Чекичи
1'
А. Корнелиус
76'
А. Хаджиахметович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Трабзонспор
Замена
К. Михаляк
️️️️
Э. Чекичи
90'
+4
Желтая карточка
А. Джалик
90'
+1
90'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
Э. Чекичи
84'
84'
Желтая карточка
Э. Ие
82'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Хаджиахметович
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Гюрлер
75'
73'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Корнелиус
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
62'
Желтая карточка
А. Бартакжи
49'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чекичи
46'
46'
Замена
Джанини
️️️️
А. Омюр
ГОЛ! 1:1!
Э. Чекичи
Пас отдал
С. Гюрлер
20'
8'
Красная карточка
В. Уго
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
21
Джанини
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
89
Скубич
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Джалик
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
11
Битики
8
Чекичи
17
Цикалеши
4-1-2-1-2
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
4
Денсвил
32
Ие
3
Эздемир
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
7
Гюрлер
11
Рахманович
11
Рахманович
7
Гюрлер
8
Чекичи
77
Михаляк
77
Михаляк
8
Чекичи
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
7
Сари
7
Сари
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
27
Жервиньо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
33
Омюр
21
Джанини
21
Джанини
33
Омюр
Остались в запасе
Коньяспор
Трабзонспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Коньяспор - Трабзонспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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