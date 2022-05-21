Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 21 мая 2022
Бешикташ
21.05.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
90+1'
К. Караман
42'
А. Рахманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Коньяспор
ГОЛ! 1:1!
К. Караман
Пас отдал
Р. Геззаль
90'
+1
87'
Замена
A. Koc
️️️️
К. Михаляк
85'
Желтая карточка
А. Хассан
Замена
А. Тейшейра
️️️️
У. Мерас
82'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
80'
Желтая карточка
Р. Геззаль
79'
72'
Замена
З. Битики
️️️️
Амилтон
71'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Д. Боздоган
67'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
60'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Н'Куду
60'
60'
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Ярдымджи
46'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
45'
Желтая карточка
И. Сехич
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Рахманович
Пас отдал
К. Михаляк
19'
Желтая карточка
С. Цикалеши
Желтая карточка
С. Саатджи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
3-5-2
1
Билгин
17
Мерас
3
Монтеро
4
Саатджи
20
Уйсал
18
Геззаль
6
Ильхан
14
Н'Куду
70
Боздоган
9
Ларин
19
Караман
2-2-1-5
23
Сехич
26
Ярдымджи
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
4
Демирбаг
5
Язгили
17
Цикалеши
23
Амилтон
77
Михаляк
70
Боздоган
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
70
Боздоган
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
17
Мерас
11
Тейшейра
11
Тейшейра
17
Мерас
14
Н'Куду
44
Батшуайи
44
Батшуайи
14
Н'Куду
77
Михаляк
35
35
77
Михаляк
26
Ярдымджи
35
Улджын
35
Улджын
26
Ярдымджи
23
Амилтон
11
Битики
11
Битики
23
Амилтон
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
94
Гектуг Байтекин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
34
Eray Birnican
ВР
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Коньяспор
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+