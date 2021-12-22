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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Коньяспор
Хатайспор - Коньяспор: обзор матча 22 декабря 2021
Хатайспор
22.12.2021, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Коньяспор
3'
А. Эль-Кааби
29'
P. Mpoku
54'
P. Mpoku
90+2'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Коньяспор
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
А. Хассан
Пас отдал
К. Михаляк
Замена
М. Камара
️️️️
И. Сакей
85'
83'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
А. Рахманович
81'
Красная карточка
А. Джалик
75'
Замена
А. Хассан
️️️️
З. Битики
71'
Желтая карточка
С. Цикалеши
69'
Замена
С. Дикмен
️️️️
С. Гюрлер
69'
Замена
К. Михаляк
️️️️
P. Mpoku
Желтая карточка
И. Сакей
68'
68'
Желтая карточка
С. Гюрлер
Желтая карточка
Ф. Курукук
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
P. Mpoku
Пас отдал
С. Цикалеши
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
С. Бас
46'
Замена
B. Cevahir
️️️️
М. Мерт
36'
Вторая желтая
С. Адекугбе
31'
29'
ГОЛ! 1:1!
P. Mpoku
Пас отдал
С. Гюрлер
27'
Желтая карточка
И. Сехич
Желтая карточка
С. Адекугбе
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
77
Садик Бас
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
73
Osman Guleryuz
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
2-3-5
53
Оксюз
3
Адекугбе
90
Попов
77
Бас
92
Диуф
19
Мерт
20
Рибейру
5
Сакей
9
Эль-Кааби
22
Курукук
4-2-2-2
23
Сехич
6
Джалик
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
11
Битики
40
17
Цикалеши
77
Бас
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
77
Бас
19
Мерт
92
92
19
Мерт
5
Сакей
7
Камара
7
Камара
5
Сакей
7
Гюрлер
6
Дикмен
6
Дикмен
7
Гюрлер
11
Битики
19
Хассан
19
Хассан
11
Битики
11
Рахманович
4
Демирбаг
4
Демирбаг
11
Рахманович
40
77
Михаляк
77
Михаляк
40
Остались в запасе
Хатайспор
Коньяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
73
Osman Guleryuz
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
73
Osman Guleryuz
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Хатайспор - Коньяспор
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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