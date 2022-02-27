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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 27 февраля 2022
Аланьяспор
27.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
5 : 1
Завершен
Коньяспор
26'
Д. Кандеяш
33'
У. Гюнеш
38'
Ф. Дьедиу (П)
42'
Ж. Новейш
87'
О. Айдын
11'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
ГОЛ! 5:1!
О. Айдын
87'
Замена
О. Айдын
️️️️
В. Эдуарду
82'
Замена
К. Борха
️️️️
Д. Кандеяш
74'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
74'
73'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
73'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Демирбаг
62'
Замена
К. Михаляк
️️️️
А. Рахманович
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Акбаба
62'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Ф. Дьедиу
62'
59'
Желтая карточка
А. Демирбаг
46'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
P. Mpoku
46'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Амилтон
ГОЛ! 4:1!
Ж. Новейш
Пас отдал
Д. Кандеяш
42'
38'
Желтая карточка
А. Бартакжи
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Дьедиу
38'
37'
Желтая карточка
Н. Скубич
ГОЛ! 2:1!
У. Гюнеш
Пас отдал
Э. Караджа
33'
Желтая карточка
Ж. Новейш
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кандеяш
Пас отдал
Ж. Новейш
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
З. Битики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
2-5-3
28
Марафона
23
Байир
24
8
Акбаба
21
Кандеяш
20
Гюнеш
7
Новейш
20
Аксой
7
Караджа
75
Бингель
18
Дьедиу
3-1-2-4
23
Сехич
42
Бартакжи
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
11
Рахманович
11
Битики
23
Амилтон
40
4
Демирбаг
19
Хассан
21
Кандеяш
26
Борха
26
Борха
21
Кандеяш
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
Эдуарду
70
Айдын
70
Айдын
Эдуарду
18
Дьедиу
9
Эдуарду
9
Эдуарду
18
Дьедиу
8
Акбаба
10
Бекироглу
10
Бекироглу
8
Акбаба
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
4
Демирбаг
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Демирбаг
40
8
Чекичи
8
Чекичи
40
11
Рахманович
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Рахманович
23
Амилтон
17
Цикалеши
17
Цикалеши
23
Амилтон
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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