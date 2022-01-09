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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Сивасспор
Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 09 января 2022
Коньяспор
09.01.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
66'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Сивасспор
88'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
88'
Желтая карточка
У. Чифтци
Желтая карточка
А. Джалик
88'
Желтая карточка
А. Бартакжи
88'
87'
Замена
Э. Йигитер
️️️️
К. Атакан Кесгин
Замена
М. Чагыран
️️️️
С. Дикмен
81'
80'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
Л. Джеймс
Замена
А. Хассан
️️️️
К. Михаляк
63'
58'
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Энрике
Желтая карточка
С. Дикмен
45'
+2
23'
Желтая карточка
К. Атакан Кесгин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
17
Цикалеши
77
Михаляк
4-4-2
35
Вурал
2
Огуз
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
20
Кесгин
5
Кофи
7
Энрике
37
Арслан
90
Джеймс
17
Йесилюрт
6
Дикмен
6
Чагыран
6
Чагыран
6
Дикмен
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
77
Михаляк
19
Хассан
19
Хассан
77
Михаляк
20
Кесгин
6
Йигитер
6
Йигитер
20
Кесгин
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
7
Энрике
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Энрике
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
34
Eray Birnican
ВР
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
19
Nafican Yardimci
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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