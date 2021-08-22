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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Коньяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 августа 2021
Коньяспор
22.08.2021, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
51'
Э. Чекичи
88'
С. Цикалеши
45+1'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Истанбул Башакшехир
Замена
О. Улджын
️️️️
Э. Чекичи
90'
+2
Замена
А. Демирбаг
️️️️
З. Битики
90'
+2
Желтая карточка
С. Цикалеши
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
З. Битики
88'
84'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Ж. Кайсара
Замена
С. Гюрлер
️️️️
С. Дикмен
79'
74'
Замена
М. Демир
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
А. Рахманович
️️️️
P. Mpoku
67'
65'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Д. Тюрук
65'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Ю. Ндайшими
64'
Замена
Э. Вишча
️️️️
Д. Алексич
ГОЛ! 1:1!
Э. Чекичи
Пас отдал
Н. Скубич
51'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Зимер Битики
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-4
23
Сехич
89
Скубич
6
Джалик
12
Гильерме
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
40
11
Битики
8
Чекичи
3-3-3-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
9
Алексич
80
Кайсара
38
Чигерчи
28
Тагир
55
Ндайшими
44
Зули
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
40
11
Рахманович
11
Рахманович
40
8
Чекичи
35
Улджын
35
Улджын
8
Чекичи
6
Дикмен
7
Гюрлер
7
Гюрлер
6
Дикмен
11
Битики
4
Демирбаг
4
Демирбаг
11
Битики
9
Алексич
10
Вишча
10
Вишча
9
Алексич
55
Ндайшими
19
Озкан
19
Озкан
55
Ндайшими
8
Гульбрандсен
9
Демир
9
Демир
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
42
Саинер
42
Саинер
9
Тюрук
80
Кайсара
23
Кутуджу
23
Кутуджу
80
Кайсара
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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