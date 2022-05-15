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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Хатайспор
Коньяспор - Хатайспор: обзор матча 15 мая 2022
Коньяспор
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Хатайспор
6'
З. Битики
73'
К. Михаляк
87'
А. Хассан
16'
А. Эль-Кааби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Хатайспор
Замена
Амилтон
️️️️
З. Битики
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Хассан
Пас отдал
С. Дикмен
87'
82'
Замена
Кахраба
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
У. Язгили
️️️️
М. Чагыран
80'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
80'
Замена
С. Дикмен
️️️️
О. Улджын
79'
76'
Замена
М. Мерт
️️️️
М. Буджемаа
ГОЛ! 2:1!
К. Михаляк
Пас отдал
А. Хаджиахметович
73'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
70'
46'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Я. Бензия
39'
Желтая карточка
М. Диуф
22'
Желтая карточка
Ф. Курукук
16'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
М. Чагыран
11'
ГОЛ! 1:0!
З. Битики
Пас отдал
К. Михаляк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
8
Мехди Буджемаа
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
5
Угурчан Язгили
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Кахраба
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
3-2-1-4
23
Сехич
12
Гильерме
42
Бартакжи
89
Скубич
35
Улджын
8
Хаджиахметович
11
Битики
6
Чагыран
17
Цикалеши
8
Чекичи
77
Михаляк
3-1-2-2-2
1
Моанд
22
Курукук
53
Оксюз
75
Каплан
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
77
Бас
8
Бензия
9
Эль-Кааби
92
Диуф
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
35
Улджын
6
Дикмен
6
Дикмен
35
Улджын
6
Чагыран
5
Язгили
5
Язгили
6
Чагыран
11
Битики
23
Амилтон
23
Амилтон
11
Битики
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
8
Бензия
4
Эргюн
4
Эргюн
8
Бензия
12
Лобжанидзе
10
Кахраба
10
Кахраба
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
19
Мерт
19
Мерт
8
Буджемаа
Остались в запасе
Коньяспор
Хатайспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЦЗ
16
Селимджан Темель
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Коньяспор - Хатайспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Конья
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