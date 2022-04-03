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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гезтепе
Коньяспор - Гезтепе: обзор матча 03 апреля 2022
Коньяспор
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Гезтепе
6'
С. Цикалеши
28'
Э. Чекичи
72'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Гезтепе
Замена
М. Чагыран
️️️️
О. Улджын
77'
76'
Замена
Д. Тижанич
️️️️
А. Кара
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
76'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
Н. Скубич
76'
ГОЛ! 3:0!
З. Битики
72'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
65'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Амилтон
65'
64'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
64'
Замена
F. di Santo
️️️️
А. Яхович
46'
Замена
Лоуренси
️️️️
О. Нвободо
45'
+2
Красная карточка
Ш. Ндиайе
40'
Желтая карточка
М. Палули
ГОЛ! 2:0!
Э. Чекичи
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Цикалеши
Пас отдал
О. Улджын
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Гезтепе
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
3-2-1-4
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
35
Улджын
11
Битики
8
Чекичи
4
Демирбаг
17
Цикалеши
23
Амилтон
4-1-2-1-2
12
Пирич
7
Палули
41
Эмир
15
Арсланажич
47
Демирташ
5
Нвободо
8
Айдогду
35
Кара
7
Акбунар
27
Ндиайе
18
Яхович
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
89
Скубич
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
89
Скубич
35
Улджын
6
Чагыран
6
Чагыран
35
Улджын
23
Амилтон
77
Михаляк
77
Михаляк
23
Амилтон
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
35
Кара
43
Тижанич
43
Тижанич
35
Кара
5
Нвободо
7
Лоуренси
7
Лоуренси
5
Нвободо
18
Яхович
26
26
18
Яхович
Остались в запасе
Коньяспор
Гезтепе
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Коньяспор - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
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