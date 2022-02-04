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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гиресунспор
Коньяспор - Гиресунспор: обзор матча 04 февраля 2022
Коньяспор
04.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гиресунспор
66'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Гиресунспор
Замена
Э. Чекичи
️️️️
К. Михаляк
90'
+2
84'
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Бехич
84'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
Желтая карточка
М. Чагыран
82'
Замена
М. Чагыран
️️️️
А. Рахманович
80'
ГОЛ! 1:0!
З. Битики
Пас отдал
Гильерме
66'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
62'
Замена
З. Битики
️️️️
Амилтон
62'
56'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Флавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-2-1-4
54
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
77
Михаляк
19
Хассан
23
Амилтон
4
Демирбаг
4-1-1-1-3
1
Кочук
18
Явру
25
Перес
4
Диарра
16
Бехич
8
Траоре
8
Флавио
70
Сержио
93
Сулейманов
14
Найир
34
Диабате
23
Амилтон
11
Битики
11
Битики
23
Амилтон
11
Рахманович
6
Чагыран
6
Чагыран
11
Рахманович
77
Михаляк
8
Чекичи
8
Чекичи
77
Михаляк
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
8
Флавио
35
Пикинчол
35
Пикинчол
8
Флавио
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
16
Бехич
15
Дукара
15
Дукара
16
Бехич
Остались в запасе
Коньяспор
Гиресунспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
89
Metin Caner Akbayrak
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Коньяспор - Гиресунспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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