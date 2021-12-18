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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Антальяспор
Коньяспор - Антальяспор: обзор матча 18 декабря 2021
Коньяспор
18.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
90+3'
Э. Чекичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Антальяспор
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Э. Чекичи
90'
+3
89'
Желтая карточка
У. Гаша
Замена
А. Улудаг
️️️️
С. Гюрлер
84'
84'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
Замена
Э. Чекичи
️️️️
А. Рахманович
80'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
71'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
71'
65'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
П. Мукаиру
64'
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Милошевич
Желтая карточка
С. Гюрлер
62'
53'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Амилтон
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
46'
Желтая карточка
С. Дикмен
35'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
29'
25'
Желтая карточка
Амилтон
Желтая карточка
Н. Скубич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Антальяспор
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
4-3-2-1
23
Сехич
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
12
Гильерме
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
11
Рахманович
17
Цикалеши
3-2-4-1
25
Боффин
30
Кудряшов
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
77
Вурал
23
Амилтон
27
Милошевич
15
Поли
70
Синик
18
Мукаиру
7
Гюрлер
3
Улудаг
3
Улудаг
7
Гюрлер
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
11
Рахманович
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Рахманович
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
23
Амилтон
2
Флоранус
2
Флоранус
23
Амилтон
18
Мукаиру
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Мукаиру
27
Милошевич
27
Гаша
27
Гаша
27
Милошевич
Остались в запасе
Коньяспор
Антальяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Коньяспор - Антальяспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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