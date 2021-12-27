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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 27 декабря 2021
Коньяспор
27.12.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
90'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Бешикташ
90'
+7
Желтая карточка
Р. Геззаль
Желтая карточка
А. Рахманович
90'
+7
Замена
А. Улудаг
️️️️
К. Михаляк
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
А. Хассан
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Н. Скубич
90'
81'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Цикалеши
78'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
З. Битики
77'
69'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
69'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Озякуп
Замена
А. Рахманович
️️️️
P. Mpoku
59'
56'
Желтая карточка
О. Озякуп
Желтая карточка
P. Mpoku
45'
+2
42'
Желтая карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-1-4
23
Сехич
89
Скубич
12
Гильерме
42
Бартакжи
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
4
Демирбаг
17
Цикалеши
40
77
Михаляк
4-4-2
30
Дестаноглу
3
Монтеро
33
Йилмаз
21
Вида
17
Мерас
5
Соуза
15
Озякуп
18
Геззаль
15
Пьянич
9
Ларин
44
Батшуайи
40
11
Рахманович
11
Рахманович
40
77
Михаляк
3
Улудаг
3
Улудаг
77
Михаляк
11
Битики
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Битики
17
Цикалеши
19
Хассан
19
Хассан
17
Цикалеши
15
Озякуп
70
Боздоган
70
Боздоган
15
Озякуп
15
Пьянич
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
15
Пьянич
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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