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    Камилло Киано - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Камилло
    Фамилия Киано
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1990 (33 года)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 28 7 4 12 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    52'
    19.05.2019 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Удинезе (Удине)
    52'
    05.05.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    36'
    20.04.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    90'
    14.04.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Интер (Милан)
    83'
    07.04.2019 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Парма (Парма)
    31.03.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    17.03.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    42' 71'
    03.03.2019 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.02.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Рома (Рим)
    5' 80'
    15.02.2019 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.02.2019 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    45'
    04.02.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Лацио (Рим)
    66'
    27.01.2019 1' -90' Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21' 75'
    29.12.2018 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    69'
    26.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Милан (Милан)
    22.12.2018 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    61'
    16.12.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    57'
    08.12.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    02.12.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    04.11.2018 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.10.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 0:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    53' 40' 45'
    21.10.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    90'
    05.10.2018 1' -90' Торино (Турин) 3:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    64' 11'
    30.09.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Дженоа (Генуя)
    41'
    26.09.2018 1' -72' Рома (Рим) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    15.09.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Сампдория (Генуя)
    02.09.2018 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.08.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    20.08.2018 1' -90' Аталанта (Бергамо) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
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