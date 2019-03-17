Камилло Киано - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Камилло
|Фамилия
|Киано
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1990 (33 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Камилло
|Фамилия
|Киано
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|28
|7
|4
|12
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|52'
|19.05.2019
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|52'
|05.05.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|36'
|20.04.2019
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|90'
|14.04.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Интер (Милан)
|83'
|07.04.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Парма (Парма)
|31.03.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)
|17.03.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|42' 71'
|03.03.2019
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.02.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Рома (Рим)
|5' 80'
|15.02.2019
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.02.2019
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|45'
|04.02.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Лацио (Рим)
|66'
|27.01.2019
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21' 75'
|29.12.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|69'
|26.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|22.12.2018
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|61'
|16.12.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|57'
|08.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|04.11.2018
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|53' 40' 45'
|21.10.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|05.10.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|64' 11'
|30.09.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|41'
|26.09.2018
|1' -72'
|Рома (Рим)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|15.09.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Сампдория (Генуя)
|02.09.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.08.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.08.2018
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)