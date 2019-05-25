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Камилло Киано
Статистика
Камилло Киано - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1990 (36)
#28 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
28
7
4
12
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1 : 3
12.05.2019
Удинезе
1' - 90'
52'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
05.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
36'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1 : 3
14.04.2019
Интер
Был в запасе
83'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3 : 2
03.04.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 2
10.03.2019
Торино
1' - 90'
42'
71'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
1' - 90'
5'
80'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
10.02.2019
Фрозиноне
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0 : 1
04.02.2019
Лацио
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
1' - 90'
21, 75'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
29.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
22.12.2018
Фрозиноне
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0 : 2
16.12.2018
Сассуоло
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4 : 0
08.12.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
1 : 1
02.12.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
1' - 90'
53'
40'
45'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
05.10.2018
Фрозиноне
1' - 90'
64'
11'
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
1 : 2
30.09.2018
Дженоа
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
4 : 0
26.09.2018
Фрозиноне
1' - 72'
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
0 : 5
15.09.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 0
02.09.2018
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.08.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 0
20.08.2018
Фрозиноне
1' - 90'
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