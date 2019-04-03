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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Парма
Фрозиноне - Парма: обзор матча 03 апреля 2019
Фрозиноне
03.04.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 2
Завершен
Парма
13'
А. Пинамонти
45+2'
Л. Вальзаниа
90+13'
Д. Чиофани (П)
18'
А. Барилла
58'
Ф. Чераволо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Парма
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Чиофани
90'
+13
90'
+4
Желтая карточка
М. Гобби
59'
Желтая карточка
Ф. Чераволо
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Чераволо
ГОЛ! 2:1!
Л. Вальзаниа
Пас отдал
А. Пинамонти
45'
+2
Желтая карточка
М. Капуано
44'
41'
Желтая карточка
М. Гаццола
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
27'
Желтая карточка
Н. Бригенти
25'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Барилла
Пас отдал
Р. Гальоло
ГОЛ! 1:0!
А. Пинамонти
Пас отдал
Л. Вальзаниа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-3-4
57
Спортиелло
23
Бригенти
18
Саламон
19
Капуано
23
Саммарко
14
Вальзаниа
33
Бегетто
29
Тротта
9
Пинамонти
28
Киано
7
Паганини
4-1-3-1
55
Сепе
23
Гаццола
5
Гальоло
2
Якопони
22
Сьерральта
23
Скоццарелла
93
Спрокати
20
Барилла
33
Куцка
26
Силигарди
Остались в запасе
Фрозиноне
Парма
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Фрозиноне - Парма
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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