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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фрозиноне
Кальяри - Фрозиноне: обзор матча 20 апреля 2019
Кальяри
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Фрозиноне
27'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фрозиноне
90'
+2
Желтая карточка
К. Киано
Желтая карточка
Ж. Педро
82'
Вторая желтая
П. Фараго
79'
Желтая карточка
П. Фараго
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педро
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
24
Клаван
23
Чеппителли
33
Срна
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Бирса
8
Чигарини
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-3-3
57
Спортиелло
7
Дзампано
15
Ариаудо
18
Гольданига
19
Капуано
14
Вальзаниа
33
Бегетто
8
Маиелло
7
Паганини
9
Чиофани
28
Киано
Остались в запасе
Кальяри
Фрозиноне
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Кальяри - Фрозиноне
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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