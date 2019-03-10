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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Торино
Фрозиноне - Торино: обзор матча 10 марта 2019
Фрозиноне
10.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Торино
42'
Л. Паганини
56'
А. Белотти
78'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Торино
85'
Желтая карточка
О. Эйна
82'
Желтая карточка
С. Дзадза
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Белотти
Пас отдал
О. Эйна
Желтая карточка
К. Киано
71'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Я. Фальке
ГОЛ! 1:0!
Л. Паганини
Пас отдал
К. Киано
42'
37'
Желтая карточка
С. Мейте
30'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
М. Капуано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Фрозиноне
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
4-3-3
57
Спортиелло
18
Гольданига
19
Капуано
18
Саламон
3
Молинаро
5
Гори
8
Маиелло
13
Чибса
9
Пинамонти
7
Паганини
28
Киано
3-2-3-2
46
Сиригу
24
Моретти
63
Н'Кулу
4
Иццо
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
8
Мейте
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Фрозиноне
Торино
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Фрозиноне - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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