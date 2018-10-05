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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фрозиноне
Торино - Фрозиноне: обзор матча 05 октября 2018
Торино
05.10.2018, пятница, 21:30
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Фрозиноне
20'
Т. Ринкон
46'
Д. Базелли
71'
А. Беренгер
58'
Э. Гольданига
64'
К. Киано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фрозиноне
Желтая карточка
С. Мейте
80'
ГОЛ! 3:2!
А. Беренгер
71'
Желтая карточка
А. Иццо
69'
64'
ГОЛ! 2:2!
К. Киано
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
60'
Желтая карточка
Л. Крайнц
Желтая карточка
С. Сиригу
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
Э. Гольданига
Пас отдал
Д. Чиофани
53'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Базелли
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ринкон
Пас отдал
С. Дзадза
20'
11'
Желтая карточка
К. Киано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
24
Моретти
34
Эйна
8
Ринкон
8
Мейте
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-2-3
57
Спортиелло
18
Саламон
18
Гольданига
3
Молинаро
7
Дзампано
32
Крайнц
13
Чибса
20
Халлфредссон
9
Чиофани
28
Киано
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Торино
Фрозиноне
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
23
Николо Бригенти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Торино - Фрозиноне
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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