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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фрозиноне
Эмполи - Фрозиноне: обзор матча 17 марта 2019
Эмполи
17.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Фрозиноне
20'
Ф. Капуто (П)
38'
М. Паяч
70'
Л. Вальзаниа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фрозиноне
Желтая карточка
М. Сильвестре
90'
+6
Желтая карточка
А. Аква
90'
+5
Желтая карточка
Б. Дронговски
90'
+4
Желтая карточка
М. Паскуаль
78'
75'
Желтая карточка
Э. Гольданига
70'
ГОЛ! 2:1!
Л. Вальзаниа
68'
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
ГОЛ! 2:0!
М. Паяч
Пас отдал
Р. Крунич
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Капуто
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Майетта
15
Делл'Орко
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
17
Паяч
10
Беннасер
25
Траоре
33
Крунич
17
Фариас
9
Капуто
4-3-3
57
Спортиелло
18
Саламон
18
Гольданига
19
Капуано
3
Молинаро
29
Кассата
8
Маиелло
13
Чибса
7
Паганини
9
Чиофани
28
Киано
Остались в запасе
Эмполи
Фрозиноне
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Эмполи - Фрозиноне
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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