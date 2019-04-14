Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Интер
Фрозиноне - Интер: обзор матча 14 апреля 2019
Фрозиноне
14.04.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 3
Завершен
Интер
61'
Ф. Кассата
19'
Р. Наингголан
37'
И. Перишич (П)
90+3'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Интер
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Весино
Пас отдал
М. Икарди
Желтая карточка
К. Киано
83'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кассата
Пас отдал
Д. Чиофани
61'
48'
Желтая карточка
М. Весино
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Перишич
Желтая карточка
Р. Чибса
35'
Желтая карточка
Л. Паганини
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
3-4-3
57
Спортиелло
15
Ариаудо
18
Гольданига
19
Капуано
13
Чибса
33
Бегетто
29
Кассата
14
Вальзаниа
9
Пинамонти
9
Чиофани
7
Паганини
3-4-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
44
Наингголан
6
Валеро
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Фрозиноне
Интер
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Фрозиноне - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фрозиноне
Интер
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
09:30
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+