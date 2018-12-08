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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фрозиноне
Наполи - Фрозиноне: обзор матча 08 декабря 2018
Наполи
08.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
7'
П. Зелински
40'
А. Унас
68'
А. Милик
84'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фрозиноне
90'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 4:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Гулам
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Гулам
68'
64'
Желтая карточка
Ф. Кассата
ГОЛ! 2:0!
А. Унас
Пас отдал
К. Кулибали
40'
Желтая карточка
П. Зелински
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
Пас отдал
Л. Инсинье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
13
Гулам
3
Кулибали
5
Луперто
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
96
Унас
30
Милик
4-4-2
57
Спортиелло
7
Дзампано
15
Ариаудо
18
Гольданига
19
Капуано
8
Маиелло
13
Чибса
29
Кассата
33
Бегетто
9
Пинамонти
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Наполи
Фрозиноне
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
20
Рай Влут
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
20
Рай Влут
ЦФ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Наполи - Фрозиноне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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