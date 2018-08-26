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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Болонья
Фрозиноне - Болонья: обзор матча 26 августа 2018
Фрозиноне
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Болонья
Желтая карточка
Л. Крайнц
86'
84'
Желтая карточка
О. Оквонкво
Желтая карточка
С. Перица
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
32
Крайнц
23
Бригенти
18
Саламон
3
Молинаро
7
Дзампано
20
Халлфредссон
12
Крисетиг
13
Чибса
18
Перица
28
Киано
3-3-2-2
1
Скорупски
21
Гонсалес
5
Данило
22
Хеландер
14
Матиелло
5
Пульгар
35
Дийкс
15
Поли
21
Джемаили
11
Фальчинелли
9
Сантандер
Остались в запасе
Фрозиноне
Болонья
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фрозиноне - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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