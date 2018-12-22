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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фрозиноне
Удинезе - Фрозиноне: обзор матча 22 декабря 2018
Удинезе
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фрозиноне
32'
Р. Мандрагора
61'
К. Киано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фрозиноне
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
83'
78'
Желтая карточка
М. Спортиелло
75'
Желтая карточка
Р. Чибса
Желтая карточка
В. Бехрами
73'
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Киано
ГОЛ! 1:0!
Р. Мандрагора
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
32'
8'
Желтая карточка
Л. Крайнц
6'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-5-1-1
1
Муссо
5
тер Авест
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
85
Бехрами
8
Мандрагора
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
77
Д'Алессандро
15
Ласанья
4-4-2
57
Спортиелло
7
Дзампано
15
Ариаудо
32
Крайнц
18
Гольданига
13
Чибса
33
Бегетто
29
Кассата
8
Маиелло
28
Киано
9
Чиофани
Остались в запасе
Удинезе
Фрозиноне
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Удинезе - Фрозиноне
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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