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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Сассуоло
Фрозиноне - Сассуоло: обзор матча 16 декабря 2018
Фрозиноне
16.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
44'
Л. Ариаудо (АГ)
58'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Сассуоло
Желтая карточка
Д. Соддимо
90'
+4
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
Пас отдал
А. Дункан
Желтая карточка
К. Киано
57'
47'
Желтая карточка
С. Сенси
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Ариаудо
34'
Желтая карточка
Рожерио
Желтая карточка
Р. Чибса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-3-3
57
Спортиелло
18
Гольданига
19
Капуано
15
Ариаудо
7
Дзампано
8
Маиелло
33
Бегетто
13
Чибса
28
Киано
10
Кэмпбелл
9
Чиофани
4-1-2-2-1
47
Консильи
14
Лирола
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
94
Берарди
29
Ди Франческо
15
Бабакар
Остались в запасе
Фрозиноне
Сассуоло
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Фрозиноне - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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