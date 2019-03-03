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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фрозиноне
Дженоа - Фрозиноне: обзор матча 03 марта 2019
Дженоа
03.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Фрозиноне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фрозиноне
82'
Желтая карточка
Д. Чиофани
Желтая карточка
К. Куаме
74'
Желтая карточка
Э. Жуканович
36'
34'
Вторая желтая
Ф. Кассата
25'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
21'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Фрозиноне
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-1-2-3
13
Раду
87
Жуканович
4
Бираски
4
Кришито
21
Ромеро
16
Радованович
11
Бесса
21
Лерагер
8
Куаме
19
Санабрия
88
Лазович
4-3-3
57
Спортиелло
19
Капуано
3
Молинаро
18
Саламон
18
Гольданига
13
Чибса
43
Вивиани
29
Кассата
7
Паганини
9
Пинамонти
28
Киано
Остались в запасе
Дженоа
Фрозиноне
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
7
Франческо Дзампано
ПЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Дженоа - Фрозиноне
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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