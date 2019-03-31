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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - СПАЛ
Фрозиноне - СПАЛ: обзор матча 31 марта 2019
Фрозиноне
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
СПАЛ
13'
Ф. Викари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - СПАЛ
Желтая карточка
Ф. Дионизи
89'
Желтая карточка
Б. Саламон
84'
74'
Желтая карточка
М. Валоти
60'
Желтая карточка
Я. Куртич
46'
Желтая карточка
Т. Сионек
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Викари
Пас отдал
Я. Куртич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
СПАЛ
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-3
57
Спортиелло
18
Саламон
15
Ариаудо
23
Бригенти
18
Гильоне
33
Бегетто
43
Вивиани
14
Вальзаниа
9
Чиофани
9
Пинамонти
7
Паганини
4-2-3
2
Вивиано
29
Лаццари
15
Сионек
33
Бонифази
34
Викари
27
Куртич
6
Миссироли
37
Петанья
93
Фарес
7
Антенуччи
Остались в запасе
Фрозиноне
СПАЛ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
7
Франческо Дзампано
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Фрозиноне - СПАЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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