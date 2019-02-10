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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фрозиноне
Сампдория - Фрозиноне: обзор матча 10 февраля 2019
Сампдория
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Фрозиноне
25'
Д. Чиофани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фрозиноне
90'
Желтая карточка
М. Спортиелло
Желтая карточка
К. Линетти
77'
Желтая карточка
М. Габбиадини
55'
45'
Желтая карточка
К. Киано
30'
Желтая карточка
Ф. Кассата
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чиофани
Пас отдал
Э. Гольданига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Фрозиноне
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
2
Андерсен
26
Прат
8
Экдаль
17
Линетти
17
Сапонара
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-4-2
57
Спортиелло
7
Дзампано
18
Саламон
19
Капуано
18
Гольданига
29
Кассата
13
Чибса
8
Маиелло
33
Бегетто
28
Киано
9
Чиофани
Остались в запасе
Сампдория
Фрозиноне
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Сампдория - Фрозиноне
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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